Ученики екатеринбургской школы выиграли областной чемпионат инженеров и конструкторов

13:15 | 12.12.2019

Фото: Департамент образования администрации города Екатеринбурга

Школьники лицея №128 создали прототип универсального сортировочного комплекса и выиграли первый открытый региональный отборочный чемпионат «ЮниорПрофи», об этом рассказали в департаменте образования администрации города Екатеринбурга.



В соревнованиях принимали участие школьники 14-17 лет. Они состязались в четырех компетенциях: «Прототипирование», «Инженерный дизайн CAD», «Интернет вещей», «Электроника». Ребята демонстрировали свои умения в проектной, инженерной, изобретательной и рационализаторской деятельности.



Ребята команды лицея №128 продемонстрировали высокое профессиональное мастерство и слаженность производственной команды. В марте 2020 года команда победителей отправится на финал Всероссийского чемпионата корпораций «ЮниорПрофи» в Москву.



Следует добавить, что II место заняли ученики школы №167 Екатеринбурга, а III – сборная команда Североуральского управленческого округа.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»