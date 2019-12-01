Сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию на границе Свердловской и Тюменской областей

12:35 | 12.12.2019

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД совместно с волонтерами провели акцию «Трассы без ДТП» на границе Свердловской и Тюменской областей. Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, внимание акцентировалось, прежде всего, на соблюдении скоростного режима.



Так, водители оставляли наставления на табличках с хештегом #ТрассыБезДТП для других участников дорожного движения. Проезжающие мимо люди могли остановиться и сделать фото.



Отмечается, что такие мероприятия уже стали для регионов традиционными.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»