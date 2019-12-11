Меры особой противопожарной безопасности будут действовать в Екатеринбурге до 15 января

12:09 | 12.12.2019

Фото: 2krota.ru

В Екатеринбурге меры особой противопожарной безопасности будут действовать с сегодняшнего дня до 15 января. Как рассказали в горадминистрации, меры связаны с предотвращением пожароопасных ситуаций в новогодние и рождественские праздники.



Прежде всего, особый режим поможет предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с продажей некачественной пиротехники. По словам исполняющего обязанности начальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области Павла Пенягина, во время действия противопожарного режима специалисты смогут в более короткие сроки привлекать нарушителей к административной ответственности. Наказывать продавцов будут крупными штрафами. Пенягин отметил, что в прошлом году благодаря таким мерам показатели по продаже контрафактной продукции снизились в разы.



Добавим, что также в праздники на территории Екатеринбурга будут проходить профилактические и рейдовые мероприятия.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»