В ночь на пятницу перекроют участок трассы Екатеринбург – Пермь

11:25 | 12.12.2019

Фото: pixabay

В ночь с 12 на 13 декабря перекроют движение на 342-м километре трассы Екатеринбург – Пермь. В это время на участке будет проходить строительство пешеходного перехода.



В пресс-службе Уралуправтодора рассказали, что строительство надземного пешеходного перехода позволит разделить пешеходные и транспортные потоки, повысить безопасность дорожного движения и пропускную способность трассы.



Движение в оба направления будут закрыты с 01:00 до 01:40. Объехать закрытый участок можно через Московский тракт.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»