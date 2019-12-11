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11:25 | 12.12.2019

Фото: pixabay

В ночь на пятницу перекроют участок трассы Екатеринбург – Пермь

В ночь с 12 на 13 декабря перекроют движение на 342-м километре трассы Екатеринбург – Пермь. В это время на участке будет проходить строительство пешеходного перехода.

В пресс-службе Уралуправтодора рассказали, что строительство надземного пешеходного перехода позволит разделить пешеходные и транспортные потоки, повысить безопасность дорожного движения и пропускную способность трассы.

Движение в оба направления будут закрыты с 01:00 до 01:40. Объехать закрытый участок можно через Московский тракт.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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