В Артемовском загорелась поликлиника

10:59 | 12.12.2019

В городе Артемовский минувшей ночью вспыхнула поликлиника. Диспетчеры МЧС зафиксировали сообщение о пожаре в 23:51.



На место происшествия выехали 14 пожарных на двух спецмашинах. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади в 10 квадратных метров огонь уничтожил мебель, оборудование, внутреннюю отделку кабинета на первом и втором этажах учреждения.



Пожар потушили уже в 00:06, а в 00:45 был закончен разбор сгоревших конструкций. По данным ведомства, к счастью, обошлось без пострадавших.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»