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В Кольцово задержали и отменили несколько рейсов
Первый лайнер должен был отправиться еще в 5:05, второй – в 12:20. Также еще один рейс из Краснодара должен был приземлиться в Екатеринбурге в 6:30, но и его отменили.
Причины таких задержек и отмен связали с плохими метеоусловиями на юге. Работа аэропорта Пашковский оказалась временно парализована из-за сильных туманов.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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