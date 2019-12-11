В Кольцово задержали и отменили несколько рейсов

10:27 | 12.12.2019

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили и задержали несколько рейсов авиакомпаний «Победа» и «Уральские авиалинии». Все они должны были вылететь из столицы Урала в Краснодар.



Первый лайнер должен был отправиться еще в 5:05, второй – в 12:20. Также еще один рейс из Краснодара должен был приземлиться в Екатеринбурге в 6:30, но и его отменили.



Причины таких задержек и отмен связали с плохими метеоусловиями на юге. Работа аэропорта Пашковский оказалась временно парализована из-за сильных туманов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»