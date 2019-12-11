Пристав прикинулась соседкой, чтобы задержать должника из Екатеринбурга

09:57 | 12.12.2019

Фото: doorinworld.ru

Судебные приставы пошли на хитрость, чтобы привлечь жителя Екатеринбурга к ответственности за уклонения от уплаты алиментов на содержание своего восьмилетнего сына в течение трех месяцев. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Как рассказали в ведомстве, сначала мужчина подделывал платежные документы, а когда его аферу распознали, то он решил попросту скрываться. Выходы приставов в адрес должника были безрезультатны, так как дом, в котором он проживает, оснащен видеодомофонами и видеонаблюдением лестничной площадки.



Чтобы все-таки привлечь должника к ответственности, судебный пристав-исполнитель надела халат и с возгласов: «Вы нас топите!», позвонила в квартиру мужчины под видом соседки снизу. Перепуганный должник наконец открыл дверь.



В отношении местного жителя составили протокол. Мужчину арестовали на десять дней.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»