В УрГАХУ выберут нового ректора

09:35 | 12.12.2019

Фото: yandex.ru

Сегодня, 12 декабря, в Уральском государственном архитектурно-художественном университете пройдут выборы ректора. Об этом пишет ЕАН, ссылаясь на советника ректора, бывшего руководителя вуза Александра Старикова.



Выбирать нового руководителя будет конференция, в составе которой 75 делегатов. Выборы могут пройти в один тур – если один из кандидатов наберет более 50% голосов, а если такого не случится, то состоится два тура. Известно, что голосование будет тайным.



В списке претендентов на должность ректора – шесть человек: завкафедрой информационного моделирования в строительстве Института строительства и архитектуры УрФУ Станислав Придвижкин, первый проректор вуза Софья Хабибуллина, проректор по учебной работе Виктория Исаченко,директор Института изобразительных искусств Олег Загребин, завкафедрой основ архитектурного проектирования Андрей Раевский и директор УралНИИпроекта Александр Долгов.



Добавим, что собрание пройдет в закрытом режиме.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»