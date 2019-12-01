В Екатеринбурге состоится церемония вручения федеральной премии «Офицеры России»

20:54 | 11.12.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге в окружном Доме офицеров 12 декабря состоится торжественная церемония вручения федеральной премии «Офицеры России» – её удостаиваются люди, беззаветно посвятившие свою жизнь служению Отечеству. Почетную награду получают военнослужащие, сотрудники силовых и контрольно-надзорных ведомств, общественные, организации, а также представители СМИ, деятели культуры, искусства и спорта.



Среди Лауреатов Премии 2019 года – космонавт-испытатель Герой России Сергей Валерьевич Прокопьев, экипаж воздушного судна АК «Уральские авиалинии» и многие другие. Всего Премии удостоены 60 человек.



Участие в торжественной церемонии примут руководители силовых и контрольно-надзорных ведомств региона.



Прибытие почетных гостей состоится в 15:00, возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан» в 15:15. Начало церемонии вручения премии в 16:00.

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