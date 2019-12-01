Департамент Росприроднадзора по УрФО выиграл иск к «СУАЛу» почти на 300 миллионов рублей

19:34 | 11.12.2019

Фото: Правда УрФО

Арбитражный суд Свердловской области взыскал с ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» (СУАЛ) 293,8 миллиона рублей по иску Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу за плату за негативное воздействие на окружающую природную среду.



Судебные разбирательства по данному делу начались еще в 2015 году. Тогда Департамент обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к ОАО «СУАЛ», филиал «БАЗ-СУАЛ», о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду, выразившееся в несанкционированном размещении отходов производства и потребления в объеме 63,25 тыс. тонн.



Как следует из материалов дела, речь шла о плановой выездной проверке, в ходе которой выявлено несанкционированное размещение (хранение) отходов содосульфатной смеси на территории открытого склада бокситов Филиала АО «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод».



Решением суда от 22.12.2015 исковые требования были удовлетворены. Решение устояло в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Уральского округа, однако затем дело было направлено на пересмотр в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, в ходе которого Департамент смог доказать свою правоту.

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