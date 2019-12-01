Власти Екатеринбурга обсудили профилактику экстремизма в городе

19:03 | 11.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге сегодня, 11 декабря, состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике экстремизма.



Как рассказали в пресс-службе администрации города, во время встречи эксперты обсудили работу муниципалитета по недопущению вовлечения подростков в деятельность неформальных объединений и группировок. Как отметила председатель комитета по молодежной политике Юлия Касимова, сейчас в городе проводятся различные тематические мероприятия с участием школьников.



Кроме того, он напомнила, что власти проводят мониторинг ресурсов сети интернет, чтобы выявить публикации, носящие экстремистский характер.



Также во время заседания начальник Департамента общественных связей Администрации города Екатеринбурга Марина Леонова, сообщила, что в городе проводятся также мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов, такие как проекты «Стоп, экстремизм!» и «Работа в России как путь интеграции в общество» и практические лекции «Формирование нетерпимости к экстремистским и террористическим идеям в молодежной среде».



По словам Леоновой, благодаря взаимодействию различных органов в сфере профилактики экстремизма, в Екатеринбурге по этим вопросам сохраняется стабильность.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»