Общественники провели беседу с заключенными уральской женской колонии о противодействии терроризму

18:22 | 11.12.2019

Фото: МК.RU

В нижетагильской исправительной колонии №6 для женщин общественники прочитали лекцию об опасности терроризма. Всего во встрече принимали участие 150 человек.



Как передает МК.RU, беседу с осужденными проводили президент Уральской ассоциации «Центр этноконфессионных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма», член Общественной палаты Свердловской области Сергей Павленко и специалист по связям с общественностью Ростовского государственного университета, доцент кафедры психологии управления и акмеологии факультета психологии Южного федерального университета Наталья Седых.



Наталья Седых рассказала осужденным о теракте в Волгодонске, произошедшем 16 сентября 1999 года, в ходе которого был взорван её родной дом. Она потеряла много своих друзей и близких. После этой ситуации Седых приняла решение заниматься психологией, чтобы оказывать помощь людям, попавшим в подобные ситуации. Также специалист рассказала заключенным о женщинах, не сдававшихся в труднейших жизненных ситуациях. Сергей Павленко также рассказал девушкам о терроризме и том, какие несчастья он приносит.



В завершении встречи гости передали Дому ребенка при колонии в подарок от депутата Заксобрания Свердловской области Анатолия Никифорова бытовую технику, музыкальный центр с DVD-проигрывателем, а также флеш-карту с записями сотен мультфильмов для детей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»