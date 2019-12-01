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18:05 | 11.12.2019
Фото: пресс-служба городской думы Екатеринбурга
Страсти по пиару разгорелись в городской думе Екатеринбурга
Проект документа предполагает, что в следующем году сумма затрат на пиар гордумы увеличится практически в 118 раз, со 100 тыс. рублей до 11,8 млн рублей. Однако группа депутатов, в числе которых оказались председатель комиссии Алексей Вихарев, Константин Киселев и Виктор Сомиков, небезосновательно, высказались против этого.
Алексей Вихарев высказал абсолютно здравую идею, предложив деньги, предусмотренные на эту статью расходов, перенаправить в департамент образования Екатеринбурга и пустить их на строительство и ремонты школ и садиков. Кроме того, Вихарев предложил добавить к этой сумме и 21 млн рублей, предусмотренный на переезд гордумы из здания администрации города в ЦУМ.
«12 млн рублей, которые нам любезно предоставляет администрация, плюс 21 млн рублей, которые мы хотим потратить на переезд в другое здание — то есть 33 млн рублей — я предлагаю направить в департамент образования администрации города и средства потратить на садики и школы. Там всегда есть что сделать», — предложил Вихарев.
Однако коллеги по «цеху» инициативу депутатов не поддержали. Из одиннадцати присутствующих на заседании комиссии депутатов, пятеро проголосовали за эту идею, трое — против, в их числе Ира Овинникова, Елена Бондаренко и Галина Арбузова, еще три депутата воздержались.
Глава бюджетной комиссии Елена Бондаренко попросила коллег подходить к бюджету серьезнее, потому что его верстали не один месяц, и просто в один момент с голоса, потому что кому-то так захотелось, перераспределить деньги нельзя.
«Бюджет — это не цирк, это не цирковая программа. Да, сейчас напишут, что мы проголосовали против увеличения денег на здравоохранение, на школы. Опять отселение из ветхого жилья начали поминать, странно, что про замену лифтов не сказали. Я понимаю, что у нас завтра будет на комиссии по бюджету. Давайте посерьезнее», — попросила Бондаренко.
Но на этом, дело не закончилось. После заседания Алексей Вихарев пересмотрел видеозапись голосования и выяснил, что поправки отклонили ошибочно — секретариат не увидел, что зампред комиссии Анастасия Немец проголосовала за поправки. В результате в итоговом протоколе, подписанном Алексеем Вихаревым – председателем комиссии, эти поправки одобрены.
Однако и на этом дело по распределению денег на пиар не закончилось, чтобы деньги реально были перераспределены на другую статью, нужно чтобы решение было одобрено большинством на заседании городской думы, которое состоится 17 декабря. Кроме того, окончательно смету расходов на содержание думы завтра будет утверждать бюджетная комиссия, а её председатель Елена Бондаренко убеждена, что и сегодня поправка все же не набрала нужного количества голосов.
«Действительно возникла путаница. Но я сама видела, как депутат Владимир Стругов сначала поднял руку, а потом быстро опустил. Мы с ним созвонились, и он подтвердил, что не голосовал за предложение депутатов. То есть голосов все-таки было пять, и поправка считается непринятой. Но мы посмотрим, какое решение подготовит комиссия по МСУ», – сказала Бондаренко, прокомментировав то поднимающуюся, то опускающуюся руку депутата Стругова и высказывая надежду, что комиссия по МСУ деньги, предназначенные на пиар думы, на школы и садики не перераспределит.
© «Вечерние ведомости»
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