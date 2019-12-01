В Невьянске снесли кафе с курятником

18:02 | 11.12.2019

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Невьянске снесли нелегальное кафе с курятником, летней верандой и мангальной зоной. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Как пояснили в ведомстве, объект являлся капитальным строением, но не состоял на кадастровом учете, также на него отсутствовали зарегистрированные права.



В связи с нарушениями Невьянский городской прокурор подал иск в суд, требуя обязать владельцев возведенного здания освободить участок, а кафе вместе с пристроями снести.



Данные требования суд полностью удовлетворил – сейчас кафе уже снесли.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»