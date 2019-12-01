Новости дня
17:30 | 11.12.2019
Фото: пресс-служба Россельхознадзора
В Екатеринбурге накрыли подпольный склад с просроченными консервами
Отмечается, что организаторы склада брали приобретали просроченные консервы, отклеивали с банок этикетки, нанесенные заводом-производителем, и с помощью специальной химии смывали дату и номера производственной партий и смен. Далее они наносили новые цифры с другими названием завода и датой.
В пресс-службе добавили, что все эти консервы проходили перефасовку, в ходе которой при помощи специального устройства у них удалялась крышка и устанавливалась вместо нее другая. Из-за этого нарушалась герметичность упаковки, поэтому на части банок вины явные следы подтеков.
Во время осмотра склада также были найдены стеллажи с маркировочными ярлыками, лентами и маркировками транспортной упаковки. Помимо этого, выяснилось, что сотрудники склада не проходили медосмотры.
Как отметили в ведомстве, сейчас ведется работа по установлению цели сбыта просроченной продукции и оповещению последующих реализаторов контрафактов.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:49 | 11.12.2019
В Екатеринбурге замгубернатора и представитель посольства Италии в РФ обсудили организацию ИННОПРОМА-2020
19:34 | 11.12.2019
Департамент Росприроднадзора по УрФО выиграл иск к «СУАЛу» почти на 300 миллионов рублей
19:03 | 11.12.2019
Власти Екатеринбурга обсудили профилактику экстремизма в городе
18:37 | 11.12.2019
В Свердловской области будут судить молодого человека, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков
18:22 | 11.12.2019
Общественники провели беседу с заключенными уральской женской колонии о противодействии терроризму
18:05 | 11.12.2019
Страсти по пиару разгорелись в городской думе Екатеринбурга
18:03 | 11.12.2019
В 2019 году сотовой связью в Прикамье обеспечено 20 населенных пунктов, где проживает 7 тысяч человек
18:02 | 11.12.2019
В Невьянске снесли кафе с курятником
17:58 | 11.12.2019
Пермский край принял участие в торжественных мероприятиях ПФО, посвященных Дню Героев Отечества
17:53 | 11.12.2019
В следующем году в Перми станет больше типовых киосков и ярмарок
17:46 | 11.12.2019
Благодаря нацпроекту пермские кондитеры увеличат объем производства полезных сладостей
17:37 | 11.12.2019
Музей деревянного зодчества в Прикамье пополнится новыми экспонатами
17:30 | 11.12.2019
В Екатеринбурге накрыли подпольный склад с просроченными консервами
16:53 | 11.12.2019
Появилась информация о пострадавшем в пожаре на заводе в Екатеринбурге
16:27 | 11.12.2019
Губернатор Свердловской области поручил обеспечить безопасность граждан в праздники
16:01 | 11.12.2019
В Перми скорректированы финансовые вопросы строительства соцобъектов в порядке заключения соглашения между застройщиком и муниципалитетом
15:59 | 11.12.2019
На СвЖД обновили 187 ж/д переездов
15:34 | 11.12.2019
Пожар на Уральском лакокрасочном заводе локализован
15:27 | 11.12.2019
Благоустройство карабашской Аллеи ветеранов начнут уже в следующем году
15:26 | 11.12.2019
Челябинских предпринимателей соберут на праздничном балу
15:20 | 11.12.2019
Последняя суббота декабря в Свердловской области будет рабочей
14:54 | 11.12.2019
Предполагаемого убийцу девушек на Уктусе отправили в СИЗО
14:00 | 11.12.2019
На трассе Екатеринбург – Тюмень иномарка столкнулась с Газелью
13:34 | 11.12.2019
В Екатеринбурге избирают меру пресечения для убийцы девушек на Уктусе
13:33 | 11.12.2019
В Пермь придет резкое похолодание
13:16 | 11.12.2019
В Перми открылась выставка новогодних елок городов-побратимов
12:59 | 11.12.2019
Максим Решетников: Нужно упрощать регуляторную политику
12:43 | 11.12.2019
Следственный комитет по Свердловской области провел мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества для школьников
12:41 | 11.12.2019
В Перми подводят спортивные итоги года
12:18 | 11.12.2019
Пермяков приглашают посетить Дни Италии в Прикамье
12:07 | 11.12.2019
Актер екатеринбургского ТЮЗа Владимир Нестеров получил специальную премию «Золотая маска»
12:06 | 11.12.2019
Началось строительство нового водопровода для жителей Краснокамска