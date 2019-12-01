В Екатеринбурге накрыли подпольный склад с просроченными консервами

17:30 | 11.12.2019

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, на момент проведения проверки в складе было более двух тысяч тонн фальсифицированной продукции, небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении и с явными признаками доброкачественности.



Отмечается, что организаторы склада брали приобретали просроченные консервы, отклеивали с банок этикетки, нанесенные заводом-производителем, и с помощью специальной химии смывали дату и номера производственной партий и смен. Далее они наносили новые цифры с другими названием завода и датой.



В пресс-службе добавили, что все эти консервы проходили перефасовку, в ходе которой при помощи специального устройства у них удалялась крышка и устанавливалась вместо нее другая. Из-за этого нарушалась герметичность упаковки, поэтому на части банок вины явные следы подтеков.



Во время осмотра склада также были найдены стеллажи с маркировочными ярлыками, лентами и маркировками транспортной упаковки. Помимо этого, выяснилось, что сотрудники склада не проходили медосмотры.



Как отметили в ведомстве, сейчас ведется работа по установлению цели сбыта просроченной продукции и оповещению последующих реализаторов контрафактов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»