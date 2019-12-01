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Появилась информация о пострадавшем в пожаре на заводе в Екатеринбурге
Как рассказали в ведомстве, у мужчины небольшой термический ожог лица – около 3% поверхности тела. После осмотра медиками его отпустили домой на амбулаторное лечение, так как показаний к госпитализации нет. Информация о других пострадавших на данный момент не поступало.
Напомним, что сегодня на Эльмаше вспыхнул Уральский завод лакокрасочных изделий. Огонь уже локализовали на площади 800 квадратных метров. На месте происшествия еще работает оперативный штаб, а специалисты Роспотребнадзора замеряют уровень загрязняющих веществ в воздухе рядом с жилыми домами.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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