Губернатор Свердловской области поручил обеспечить безопасность граждан в праздники

16:27 | 11.12.2019

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о необходимости обеспечить безопасность местных жителей в новогодние праздники. Особое внимание будет уделено безопасности детей.



Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, на выездном заседании антитеррористической комиссии региона в Нижнем Тагиле обсуждались вопросы обеспечения повышенной защищенности граждан.



– Наша задача – сделать всё, чтобы пребывание людей в общественных местах было безопасным и комфортным. Особое внимание следует уделить безопасности детей. Групповые автобусные перевозки детей на новогодние ёлки, экскурсии и другие мероприятия должны осуществляться при обязательном сопровождении сотрудников ГИБДД, с соблюдением всех требований безопасности, — заявил Евгений Куйвашев.



Губернатор также поручил пресекать несанкционированную торговлю пиротехникой, повысить антитеррористическую защищённость мест массового пребывания людей, объектов топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»