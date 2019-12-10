15:34 | 11.12.2019

Крупный пожар на Уральском лакокрасочном заводе локализован. Об этом сообщает пресс-службе МЧС по Свердловской области.



На площади 800 квадратных метров в 14:02 пожарным удалось локализовать огонь. Спасатели продолжают работу по ликвидации пожара. На месте происшествия работают 80 человек личного состава и 30 единиц спецтехники. Появилась информация, что есть пострадавший.



Кроме того, на месте работает передвижная лаборатория для измерения предельно-допустимой концентрации вредных веществ. Превышения пока что не зарегистрировано.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»