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Последняя суббота декабря в Свердловской области будет рабочей
«Пару дней назад я провел опрос о выходном дне 31 декабря. Вопрос оказался очень актуальным для жителей региона - 12 115 человек приняли в нем участие. 11 433 человек ответили «да» — это 94% проголосовавших, почти единогласно. «Против» высказались 682 человека или соответственно 6%. Мы совместно с вами приняли решение, и в ближайшие дни я подпишу распоряжение «О переносе выходного дня в 2019 году». За 31 декабря придётся поработать в субботу 28 декабря», - написал Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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