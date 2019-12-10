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14:54 | 11.12.2019

Фото: pravo-ural.ru

Предполагаемого убийцу девушек на Уктусе отправили в СИЗО

Сегодня, 11 декабря, Ленинский районный суд Екатеринбурга выбрал меру пресечения для Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на Уктусе. Его отправили в СИЗО до 8 февраля 2020 года.

Напомним, что 26 августа прошлого года на склоне горнолыжного комплекса «Уктус» из-за выстрела погибли две девушки. Одна из пострадавших погибла на месте происшествия, а вторая жертва скончалась через несколько дней в больнице. Предполагаемого убийцу задержали с помощью СОБРа утром по пути на работу.

В ходе допроса Александров признался, что заранее готовился к совершению преступления, однако личности жертв для него были не важны. Сегодня на вопрос суда о том, зачем он пошел на убийство, обвиняемый ответил: «Долго объяснять».

Родственники погибших девушек поддержали ходатайство следствия о заключении Александрова под стражу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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