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13:34 | 11.12.2019
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
В Екатеринбурге избирают меру пресечения для убийцы девушек на Уктусе
Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении Алексея Александрова под стражу. Его задержали утром по пути на работу.
Напомним, что летом прошлого года стрелок убил двух девушек на склоне горнолыжного комплекса «Уктус». Когда тела были обнаружены, одна из девушек уже скончалась. Вторая жертва умерла через несколько дней в больнице.
В ходе допроса обвиняемый признался, что заранее готовился к преступлению. Личности жертв для него были не важны.
Сейчас известно, что Алексей Александров женат. В семье есть трехлетний сын.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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