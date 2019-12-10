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12:43 | 11.12.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следственный комитет по Свердловской области провел мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества для школьников

Представители СУ СКР по Свердловской области провели для екатеринбургских подростков мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества в школе №19. Ученикам рассказали об истории создания СКР, его функциях и о мужестве сотрудников, поощренных наградами за действия по спасению детей.

Мероприятие проходило в рамках ранее заключенного между СК и Фондом ветеранов спецподразделений «РОССЫ-УРАЛ» соглашением о сотрудничестве, в том числе – в сфере воспитательно-патриотической работы. О работе СКР школьникам рассказывали заместитель руководителя первого отдела процессуального контроля СУ СК России по Свердловской области полковник юстиции Ренат Каримов, а также представители Фонда «РОССЫ-УРАЛ» Дмитрий Ворошилов (директор Фонда) и подполковник МВД в отставке Олег Медведев.

Напомним, День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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