Следственный комитет по Свердловской области провел мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества для школьников

12:43 | 11.12.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Представители СУ СКР по Свердловской области провели для екатеринбургских подростков мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества в школе №19. Ученикам рассказали об истории создания СКР, его функциях и о мужестве сотрудников, поощренных наградами за действия по спасению детей.



Мероприятие проходило в рамках ранее заключенного между СК и Фондом ветеранов спецподразделений «РОССЫ-УРАЛ» соглашением о сотрудничестве, в том числе – в сфере воспитательно-патриотической работы. О работе СКР школьникам рассказывали заместитель руководителя первого отдела процессуального контроля СУ СК России по Свердловской области полковник юстиции Ренат Каримов, а также представители Фонда «РОССЫ-УРАЛ» Дмитрий Ворошилов (директор Фонда) и подполковник МВД в отставке Олег Медведев.



Напомним, День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»