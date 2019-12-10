В Кольцово таможенники задержали 27 килограммов поддельных брендовых рубашек

11:46 | 11.12.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни перехватили партию поддельных брендовых вещей. Всего у женщины, прибывшей из Стамбула, обнаружили 90 футболок и рубашек известных брендов.



Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, изначально женщина утверждала, что привезла вещи для продажи, однако, когда ей сказали, что вещи нужно декларировать, стала говорить, что хочет подарить одежду друзьям. Кроме того, у таможенников возник вопрос о законности использования товарных знаков.



Если правообладатели, которым направят запрос, заявят, что знаки их бренда использованы незаконно, то женщине придется заплатить сразу два штрафа.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»