Екатеринбуржцу назначили 6 лет колонии за мошенничество с ущербом в размере 17 миллионов рублей

11:24 | 11.12.2019

Фото: versiya.info

Жителю Екатеринбурга назначили 6 лет колони, за то, что он создал фирму и обворовал клиентов на сумму 17 миллионов рублей, об этом рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Так, в 2014 году обвиняемый решил через фирму заключить договоры на изготовление и поставку электротехнического оборудования. Мужчина создал искусственный образ успешного предприятия, однако никаких услуг, на самом деле, оказывать клиентам не собирался. Более того, на своем предприятии, для убедительности, он установил фальшивую площадку, где якобы производил оборудование и запустил рекламу через интернет. Офис «предпринимателя» находился в центре Екатеринбурга.



За 2 года от действий мужчины пострадали 11 контрагентов.



Добавим, что согласно решению Ленинского райсуда, наказание обвиняемый будет отбывать в колонии общего режима.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»