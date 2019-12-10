Лучшие свердловские отели наградили «Уральской звездой»

11:06 | 11.12.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области состоялось награждение победителей V конкурса «Уральская звезда-2019». Как рассказали в департаменте информационной политики региона, в церемонии награждения принимал участие замгубернатора Алексей Орлов.



Награда была присуждена отелям в 10 основных и 7 специальных номинациях. По словам Орлова, в этом году в конкурсе принимали участие 125 средств размещений.



Лучшим пятизвездочным отелем стал «Хаятт Риджерси Екатеринбург», также он завоевал приз в номинации «Победитель – Лидер рейтинга». Лучшим отелем в категории 4* признали «Angelo by Vienna House Екатеринбург», в категории 3* - «Грин Парк Отеь», 2* - отель «Максим», а 1* - «Story Hostel», в номинации «без звезд победил» хостел Skaz.



Следует отметить, что за 9 месяцев 2019 года турпоток на Средний Урал увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом. Свердловские отели посетили около 1,3 миллиона гостей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»