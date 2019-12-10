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10:47 | 11.12.2019

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

ТЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге эвакуировали сегодня утром

Сегодня утром в Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Мегаполис».

По словам очевидцев, это была учебная пожарная тревога. Также свидетели отмечают, что всех покупателей уже запускают обратно в здание.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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