Отца из Екатеринбурга не пустили эмигрировать к любовнице в Тайланд из-за долга по алиментам

10:10 | 11.12.2019

Фото: g63.ru

Жителя Екатеринбурга не пустили переехать в Тайланд к любовнице, из-за того, что у него был долг по алиментам в размере 500 тысяч рублей. Чтобы эмигрировать, ему пришлось погасить задолженность.



В пресс-службе УФССП России по Свердловской области рассказали, что после развода с женой екатеринбуржцу надо было выплачивать алименты своей дочери до совершеннолетия. Изначально мужчина исправно выплачивал средства, но, когда девочке исполнилось 14 лет, начал копить долги.



После совершеннолетия дочери свердловчанин решил, что денег больше никому не должен и запланировал переезд в Тайланд. Однако судебные приставы запретили мужчине выезжать заграницу, пока он не выплатит долги.



В результате перед переездом уральцу пришлось полностью выплатить накопившуюся сумму.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»