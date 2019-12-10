Новости дня
09:45 | 11.12.2019
Фото: m.vest-news.ru
Екатеринбург признали одним из самых комфортных городов России для жизни
Так, Екатеринбург попал в список 23 наиболее удобных городов для жизни вместе с Санкт-Петербургом, Уфой, Ростовом, Самарой, Воронежем, Казанью, Тюменью, Калугой, Сочи, Ставрополем и другими городами.
Добавим, что Москва оказалась только на 52 месте рейтинга. Это связано с дороговизной жизни, большими пробками и низкими экологическими показателями.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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