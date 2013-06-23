В Екатеринбурге пройдет турнир по игре го

09:27 | 11.12.2019

Фото: greengazeta.ru

В уральской столице с 14 по 15 декабря пройдет V Уральский кубок по игре го.



Соревнования организует Свердловская областная федерация го при поддержке компании «Политметалл». По словам председателя оргкомитета соревнований, турнир проводится ежегодно. Так, в прошлом году в игре принимали участие 84 игрока.



Ожидается, что на турнир съедутся более 100 игроков из 15 городов УрФО и России.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»