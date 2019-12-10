Минувшей ночью на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган произошло ДТП с участием «Газели», в которой было шестеро детей

09:09 | 11.12.2019

Фото: группа "Подслушано Каменск-Уральский" / Vk.com

Этой ночью на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган произошло ДТП с участием «Газели» и Daewoo Matiz. Согласно информации ГИБДД, в «Газели» ехали шестеро детей, которые возвращались домой со спортивного мероприятия.



Как передает портал Е1, причиной аварии стало то, что женщина за рулем Matiz не справилась с управлением и выехала на встречку. В результате аварии травмы получила она и её ребенок-пассажир. Осмотрев в больнице, медики отпустили его домой.



Никто из детей, ехавших в «Газели» не пострадал, однако машина получила серьезные повреждения. Поэтому было принято решение разместить детей, водителя и сопровождающего в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, откуда их этим утром должен забрать другой автобус.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»