В Свердловской области снизилось количество незаконных рубок леса

21:51 | 10.12.2019

Фото: irbeika.ru

На Среднем Урале второй год снижается количество незаконных рубок леса. Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, в 2019 году количество нарушений было ниже на 6% по сравнению с 2018 годом.



С граждан, занимающихся незаконной рубкой, в этом году взыскали почти 23 миллиона рублей. Всего было зарегистрировано 340 случаев, а объем незаконно вырубленной древесины составил 38,5 тысяч кубометров.



Также, по словам замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероники Русиновой, на территориях лесничеств, где проводили космомониторинг, количество незаконных рубок снизилось на 30%. Снижение также идет за счет работы единой государственной информационной системы учета древесины и сделок с ней в Лес-ЕГАИС, плановые и внеплановые проверки, патрулирование лесных участков и плановые рейдовые осмотры.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»