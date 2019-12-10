За 2019 год в Свердловской области произошло почти 2,5 тысячи ДТП

20:36 | 10.12.2019

Фото: newsbel.by

В Свердловской области по итогам 11 месяц 2019 года произошло почти 2,5 тысячи ДТП по вине водителей, в результате которых погибли 295 человек, а свыше 3000 получили травмы. При этом, по данным УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, каждое пятое ДТП совершено водителями-женщинами.



Так, женщинами было спровоцировано всего 403 ДТП, в которых погибли 24 человека и 577 получили травмы. При этом самая распространенная причина аварий – несоблюдение очередности проезда перекрестков, а на втором месте – выезд на полосу встречного движения.



По вине водителей-мужчин в Свердловской области погибли 265 человек и более 2,5 тысяч человек были травмированы. Отмечается, что ДТП по вине мужчин отличает высокая тяжесть последствий: в каждом седьмом ДТП гибнет человек.



Также в Госавтоинспекции рассказали, что каждая 11 авария совершена начинающими водителями со стажем менее 2 лет, а четверть ДТП происходит по вине водителей в возрасте от 50 лет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»