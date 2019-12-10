В Екатеринбурге состоялся III свердловский форум трезвости

20:07 | 10.12.2019

Фото: alkotraz.ru

В уральской столице состоялся III областной форум трезвости, организованный правительством Свердловской области, Екатеринбургской митрополией Русской Православной Церкви, Свердловским областным медицинским колледжем и общественными организациями. Как рассказали в департаменте информполитики региона, целью форума является популяризация ценностей трезвого и здорового образа жизни.



На мероприятиии представители различных организаций и ведомств обменивались опытом и обсуждали развитие трезвенного движения в регионе. Также представители администраций и муниципальных образований и общественных организаций могли выбрать проекты, представленные на форуме, для реализации на своих территориях.



Завершилось мероприятие подписанием манифеста трезвости представителями муниципалитетов и организаций и круглым столом о развитии движения трезвого образа жизни.



Отметим, что в мероприятии принимали участие более тысячи человек из 124 организаций.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»