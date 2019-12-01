Прививки от гриппа поставила почти половина населения Свердловской области

19:36 | 10.12.2019

Фото: chel.press

Прививки от гриппа поставили 2 миллиона 86 тысяч свердловчан. Как рассказали в Роспотребнадзоре по Свердловской области, охват населения составил 49,9%.



Отмечается также, что возможность поставить прививку у жителей ещё есть. Заболеваемость гриппом на сегодняшний день носит единичный характер.



Добавим, что согласно данным Роспотребнадзора, в период со 2 по 8 декабря в Свердловской области зарегистрировали 27,7 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога на 4% и выявили 1091 случай с предварительным диагнозом «пневмония». Кроме того, за неделю обследовали 112 человек в рамках диагностического лабораторного мониторинга.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»