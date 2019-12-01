В программу свердловских школ пожилого возраста внедряют новые практики и технологии

19:24 | 10.12.2019

Фото: tula.plus

В программу школы пожилого возраста в Свердловской области внедряют новые практики. Как рассказали в департаменте информполитики региона, пенсионеров учат работать со смартфонами, интернетом, заниматься организацией путешествий и новыми для России спортивными направлениями.



По словам директора организационно-методического центра социальной помощи Сергея Белкина, участники могут выбрать направление для занятий самостоятельно.



«Школа пожилого возраста – это, прежде всего, новые технологии, комплекс мероприятий, направленных на повышение качества их жизни, продление активного долголетия», – сказал Белкин.



Добавим, что обучение в школах пожилого возраста в Свердловской области проводится бесплатно. Кроме того, пенсионеры могут заниматься в различных творческих кружках и клубах региона.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»