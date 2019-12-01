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18:54 | 10.12.2019
Фото: gazetaingush.ru
В Екатеринбурге мужчину приговорили к реальному сроку за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии
Как рассказали в прокуратуре Железнодорожного района, впервые за совершение такого преступления мужчина был осужден в октябре 2017 года в Первоуральске. Второй раз нарушителя осудили в Ревде, при этом данная судимость не снята и не погашена.
Третий раз мужчину поймали за рулем в нетрезвом состоянии 19 сентября 2019 года. Он ехал на автомобиле «Хонда HR-V» по улице Героев России в Екатеринбурге. Когда нарушителя остановили сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу, он отказался от освидетельствования на состоянии опьянения. В связи с этим, на основании п.2 примечания к ст. 264 УК РФ Бурулько признали лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения.
В результате мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев 20 дней с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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