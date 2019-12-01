Школьникам Екатеринбурга вручили стипендию «Признание» во время традиционного бала старшеклассников

18:24 | 10.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Талантливым старшеклассникам уральской столицы вручили премию «Признание» в рамках традиционного бала «Рождественская звезда», об этом рассказали в пресс-службе Администрации города Екатеринбурга.



Мероприятие состоялось сегодня, 10 декабря в Дворце культуры «Железнодорожников». Награды получили ученики, отличившиеся в учебе, творчестве, спорте и общественной работе. В торжественной церемонии принимала участие начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.



Памятные дипломы и подарки были вручены 65 старшеклассникам. Школьников отмечали в семи номинациях: «Творческая натура», «Лидеры школьного самоуправления», «Спортивные достижения», «Учение с увлечением», «Волонтёр», «Юный корреспондент» и «Активисты районных советов старшеклассников».



Кроме того, ребятам вручили сертификаты на получение стипендии «Признание», которую старшеклассники будут получать в течение 2020 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»