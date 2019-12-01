Требования свердловского «Левого фронта» в суде вновь не удовлетворены

17:51 | 10.12.2019

Фото: yandex.ru/images

Сегодня, 10 декабря, в Октябрьском районном суде Екатеринбурга прошло заседание по факту очередного отказа «Левому фронту» в проведении публичного мероприятия. Однако и в суде их требование не удовлетворили.



Как рассказал координатор свердловского «Левого фронта» Константин Анисимов, на сегодняшнем заседании не рассчитывали, что судебная система вдруг изменится: «Я, например, не знаю ни одного прецедента, чтобы требования истца были удовлетворены. Единственное, что, конечно, хоть здесь есть возможность с нашими чиновниками встретиться и высказать свои мнения и предложения. В обычной жизни чиновники с людьми не общаются»



Эмилио Бустаманте, член совета Свердловского «Левого фронта», заявил, что инстанции, которые должны обеспечивать проявление гражданской активности людей – ограничивают права граждан: « Получается, что у людей нет никакой другой возможности проявлять свою гражданскую позицию, кроме как через интернет».



Напомним, что министерство общественной безопасности Свердловской области отказало «Левому фронту» в проведении группового пикета 14 декабря с 14:00 до 16:00 в центре Екатеринбурга. Причиной отказа МОБ снова назвал проведение других мероприятий на улице Вайнера перед Пассажем, на улице 8 Марта рядом с Театром эстрады и перед Ельцин-центром. Пикет же предложили провести в сквере Авета Тартеряна, в сквере купцов Агафуровых или в сквере Молодоженов.

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