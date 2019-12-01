На улицы Екатеринбурга высыпали 800 кг противогололедного материала

17:29 | 10.12.2019

На улицы Екатеринбурга коммунальщики высыпали 800 килограммов противогололедного материала. Борьба с наледью проходит в круглосуточном режиме во всех районах уральской столицы.



В ночь с 9 на 10 декабря на улицы города вышли более 160 рабочих и 210 спецмашин. За пределы Екатеринбурга вывезли около трех тысяч тонн снега. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, для борьбы с гололедицей задействовали подметальные тракторы и коммунальные машины с распределительным оборудованием, которые покрывают дороги мелкофракционным щебнем.



По зимнему регламенту уборки улиц основные работы должны завершаться до 7:00.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»