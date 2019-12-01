В Екатеринбурге мужчина попытался сжечь себя в подъезде дома

17:14 | 10.12.2019

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге в Компрессорном микрорайоне произошёл резонансный случай. В подъезде дома на Латвийской, 56 мужчина попытался сжечь себя. Об этом сообщают подписчики в группе «Инцидент Екатеринбург».



Мужчина жив. Судя по фотографиям, в результате инцидента у него остались сильные ожоги на ногах. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.



Что именно произошло – пока неизвестно. Читатели группы предполагают, что мужчина мог быть под действием алкогольного или наркотического опьянений, однако информации об этом ещё нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»