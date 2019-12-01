На Урале задержали подозреваемого в двух кражах

16:08 | 10.12.2019

Фото: ria.ru

Полиция Качканара задержала подозреваемого в двух кражах из садовых домов, находившихся на соседних улицах.



В первом случае мужчина похитил микроволновку, пылесос и продукты питания на сумму 2 000 рублей, а во втором – посуду, чайник, автомойку, удлинитель, розетки, 50 метров кабеля, бензопилу и другой инструмент на общую сумму 38 тысяч.



В ходе следственно оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 18 летний житель Лесного. Подозреваемый пояснил, что всё украденное сдал в пункт приема металла, за что получил 25 тысяч рублей.



Молодого человека приговорили к трём годам лишения свободы. В настоящее время осужденный находится в ИВС города Лесного, где с ним продолжают проводить следственные действия сотрудники Качканарской полиции.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»