Предполагаемый убийца девушек на Уктусе оказался инженером екатеринбургского завода

15:46 | 10.12.2019

Фото: соцсети

Подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе оказался инженером, работающим на машиностроительном заводе в Екатеринбурге.



«КоммерсантЪ-Урал», ссылаясь на источник в силовых структурах, сообщает, что фамилия предполагаемого убийцы – Александров. Ранее сообщалось, что подозреваемому 34 года.



Напомним, что стрелок ранил двух молодых девушек – Ксению Смирнову и Наталью Кузнецову. Их обнаружили на склоне горнолыжного комплекса «Уктус». На момент обнаружения Ксения была уже мертва, а Наталья скончалась через несколько дней в больнице.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»