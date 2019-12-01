В Екатеринбурге в сквере Дружбы появилось светящееся дерево

15:16 | 10.12.2019

Фото: Екатеринбург.рф

В Екатеринбурге в сквере Дружбы, на пересечении улиц Бардина и Ясной, появился новый Арт-объект – необычное дерево. Оно символизирует дружбу и место встречи прошлых, настоящих и будущих поколений.



Дерево будет декорироваться в зависимости от времени года. Планируется, что воспитанники центра культуры и досуга «Дружба» смогут воплотить свои творческие идеи в украшении арт-объекта.



По словам главы администрации Ленинского района Дмитрия Ноженко, благоустроенный сквер стал любимым местом отдыха жителей микрорайона. В следующем году специалисты продолжат ремонтировать тропинки и озеленять территорию. Новшеством станут специальная зона для тренировки собак и универсальная спортивная площадка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»