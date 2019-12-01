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18:54 | 10.12.2019

Свердловские врачи рассказали, как лечить псориаз и почему обществу не нужно бояться больных

Задача медицинского сообщества – повысить качество жизни больных псориазом. Также необходимо добиться устойчивого контроля над болезнью и рассказать обществу о том, что этот недуг не заразен и не надо сторониться больного. Об этом заявили эксперты в рамках встречи «Псориаз. Что важно сделать уже сегодня?», которая прошла в Екатеринбурге.

На данный момент в мире 125 миллионов больных псориазом. Данный недуг у каждого 25-го человека. В России таких граждан 356 тысяч, в Свердловской области – 8 841.

Псориаз – это неизлечимое заболевание, которое будет с человеком всю жизнь. Если не применять современные методы лечения, то болезнь будет прогрессировать и это может привести к инвалидности. Она ведет к поражению не только кожи, но и суставов, и органов. На данный момент в Свердловской области 1 700 гражданам необходима терапия. По словам доктора медицинских наук, профессора, заведующей научным клиническим отделом дерматологии УрНИИ дерматовенерологии и иммунопатологии Музы Кохан, важно, чтобы больные не тянули с обращением к врачу, не занимались самолечением с помощью интернета.

Ее поддерживает доктор медицинских наук, главный внештатный специалист-ревматолог Министерства здравоохранения Свердловской области Людмила Евстигнеева. Она подчеркивает, что необходима ранняя диагностика для предотвращения развития болезни. При этом в регионе можно пройти бесплатное лечение с применением эффективной при этом заболевании генно-инженерной биологической терапии. Этим занимаются в ГБУ СО «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» Министерства здравоохранения Свердловской области.

– Доказана целесообразность ранней диагностики и лечения псориаза и псориатрического артрита для предотвращения развития деструктивных форм артрита, инвалидизации, сохранения физических функций, – говорит Людмила Евстигнеева.

Свердловские врачи рассказали, как лечить псориаз и почему обществу не нужно бояться больных


Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник УрНИИ дерматовенерологии и иммунопатологии Татьяна Сырнева добавляет, что помимо лечения необходимо помочь пациентам в социализации. Часто они чувствуют себя изгоями, считая, что на них обращают внимание и показывают пальцем. Псориаз оказывает серьезное влияние на психологическое и социальное благополучие больного, вызывает стыд, смущение, беспокойство. Таким людям сложнее найти работу и создать семью.

– Необходимо вести работу с обществом, рассказывать ему о псориазе, о том, что он не опасен, он не заразен, что больным необходима поддержка, – отмечает Татьяна Сырнева.

Дарья Макулова © «Вечерние ведомости»

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