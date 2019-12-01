В столице Урала ищут 14-летнюю девочку

14:20 | 10.12.2019

Фото: пресс-группа УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивают 14-летнюю девочка, которая ушла из дома вечером 8 декабря и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает УМВД по региону.



Приметы пропавшей Марии Гладких: плотное, телосложение, рост 150 см, темные волосы, карие глаза, носит круглые очки.



На момент ухода Мария была одета в черную куртку, голубые штаны, черные ботинки.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Марии Гладких, просят сообщить в органы внутренних дел по номерам: (343) 356-42-14, (343) 331-65-70, (343) 278-28-04 или 02.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»