В Свердловской области утвержден бюджет на 2020 год

13:51 | 10.12.2019

Фото: МК-УРАЛ

Сегодня, 10 декабря, депутаты Заксобрания Свердловской области утвердили региональный бюджет на 2020 год. Доходы в следующем году составят 267,2 миллиарда рублей, а расходы – 296,6 миллиардов рублей.



Как рассказала заместитель губернатора Свердловской области Галина Кулаченко, регион выполняет все социальные обязательства, в том числе и предусмотренные майскими указами Владимира Путина.



В 2020 года выделят больше средств на национальные проекты – 35,4 миллиарда рублей. В два раза увеличили финансирование нацпроекта «Здравоохранение», а на «Демографию» потратят 17,8 миллиардов рублей.



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обозначил основные задачи, требуемые выделений из бюджета – подготовка к 300-летним юбилеям Екатеринбурга (11,5 млрд рублей) и Нижнего Тагила (2,1 млрд рублей), а также 75-летие победы в Великой Отечественной войне.



На социальную поддержку ветеранов предусмотрели 3,4 миллиарда рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»