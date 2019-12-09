Экс-судью Арбитражного суда Свердловской области осудили за взятку

13:20 | 10.12.2019

Фото: eanews.ru

Экс-судью Арбитражного суда Свердловской области Олега Гафрюшина признали виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Областной суд приговорил его к 8 годам колонии строго режима и штрафу в размере 14 миллионов рублей.



Следствие доказало, что экс-судья пытался получить взятку в размере 14 миллионов рублей за принятие судебного решение в пользу истца АО «Проектно-изыскательный институт ГЕО». Посредником выступил сын – Андрей Гаврюшин.



Кировский районный суд приговорил Гаврюшина-младшего к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строго режима. Отмечается, что ранее он уже был осуждён за покушение на посредничество в получении взятки.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»