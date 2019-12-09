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12:48 | 10.12.2019

Фото: екатеринбург.рф

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Торфорезов

В Екатеринбурге с 13 декабря закроют транспортное движение по улице Торфорезов от Венгерских коммунаров до Татищева. Ограничения снимут только 30 января следующего года.

Закрытие дороги связано с проведением работ по строительству тепловой сети на улице Торфорезов. После окончания ремонтных работ ООО «Техноресурс» восстановит элементы нарушенного благоустройства.

Местных жителей на период перекрытий предлагают передвигаться по улицам Лоцмановых или Рабочих. Водителей просят обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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