В столице Урала осудили угонщика автомобилей, наугонявшего на 21 миллион

12:22 | 10.12.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В Екатеринбурге осудили 23-летнего мужчину. Он обвиняется в угоне восьми иномарок, общая стоимость которых оценивается в 21 миллион рублей.



Угоны мужчина совершал в составе группы действующей на территории всего города с сентября 2016 года по декабрь 2017. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, его сообщники заранее выискивали подходящую иномарку, а позже обвиняемый подходил и разбивал у автомобилей стекла. После этого злоумышленник залезал в салон и с помощью специальной противоугонной системы запускал двигатель и уезжал.



В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отметили, что в указанный период были похищены четыре Toyota Land Cruiser, три Toyota Camry, два Lexus, Nissan Murano и Infiniti.



На злоумышленника была заведено уголовное дело, которое позже передали в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Судья назначил ему пять лет колонии общего режима.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»