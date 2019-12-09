Из Екатеринбурга в Омск запустят новые рейсы

11:48 | 10.12.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В екатеринбургском аэропорту Кольцово появятся новые рейсы в Омск с 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.



Рейсы в сибирский городу будет выполнять авиакомпания Utair. Из Екатеринбурга самолёт ATR 72-500 вместимостью 70 пассажиров будет вылетать по понедельникам и субботам. Вылет из столицы Урала запланирован на 15:05, а из Омска – на 12:45 местного времени. Время в пути займет 2 часа 5 минут.



Сейчас рейсы Екатеринбург – Омск – Красноярск выполняет авиакомпания NordStar.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»